ترودو: نعمل على جلب أكبر عدد ممكن من الأفغان إلى كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن عملية وصول العمال الأفغان الذين ساعدوا الجيش الكندي خلال الحرب، إلى كندا ستستمر.



جاء ذلك بعد وصول أول رحلة للعمال الأفغان الذين ساعدوا الجيش الكندي خلال الحرب إلى الأراضي الكندية .



وقال ترودو - في حديثه للصحفيين اليوم - إن أوتاوا ستواصل إعادة اللاجئين الأفغان - عمال السفارات والمترجمون وعائلاتهم - الفارين من عقاب طالبان.



وأضاف: "نواصل العمل مع المترجمين الفوريين الأفغان وموظفي الدعم في جميع أنحاء أفغانستان لإعادة أكبر عدد ممكن منهم إلى الوطن".



وتابع: "كنا سعداء للغاية لرؤية تلك الطائرة الأولى تصل بعد ظهر أمس. لقد كان مؤثرا للغاية بالنسبة لنا جميعا لرؤية الأشخاص الذين كانوا هناك لدعم كندا، ودعم الكنديين يأتون إلى منازلهم الآن، ويأتون إلى بر الأمان".



وأكد وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو - في وقت سابق اليوم - أن المزيد من الطائرات التي تقل أفغان ستستمر في الوصول في الأيام والأسابيع المقبلة.



وقال: "نعلم أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وأعلم أنه مع وصول المزيد من العائلات في الأسابيع المقبلة، فإن الكنديين على مستوى المهمة. وستتجمع مجتمعاتنا حولهم، لمنحهم الدعم الذي يحتاجونه للازدهار في وطنهم الجديد".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء إجمالي 49.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ204 آلاف و492 جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 32 أسبوعًا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 44 .1 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و582 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.