وزارة السياحة تحدد ضوابط دخول مطارات «دول الترانزيت»

حدّدت وزارة السياحة، الخميس، مجموعة من الضوابط المنظمة لشركات السياحة حال التعاقد على رحلات لدول الخليج ومنها السعودية بعد إيقاف حركة الطيران بين القاهرة والمملكة.

وقالت الوزارة، في خطاب إلى غرفة شركات السياحة إنه تبين خلال الفترة الأخيرة ايقاف بعض المواطنين من قبل سلطات المطارات لدول الترانزيت؛ لعدم السماح بالدخول إلى أراضيها إلاّ لحاملي تأشيرات الدخول، فقط، إضافة إلى عدم قيام الشركات بإخطار العميل بشروط إلغاء تذكرة الطيران.

وطالبت وزارة السياحة والآثار من الشركات بالالتزام بالتقييد بإصدار فاتورة ضريبية للعميل تتضمن شروط إلغاء تذكرة الطيران وفقًا لسياسة شركات الطيران، كما تتضمن بشكل واضح تحديد مسار الرحلة، وشروط دولة الترانزيت من حيث إصدار تأشيرة دخول من عدمه وذلك في حالة خروج العميل من المطار لقضاء ليلة أو أكثر.

كما طالبت الوزارة بضرورة إخطارها بهذه النوعية من التعاقدات باعتبارها برامج سياحية طالما كانت الخدمة المقدمة للعملاء أكثر من تقديم تذكرة الطيران، وفى حالة مخالفة تلك الضوابط سيتم توقيع الجزاء على الشركة المخالفة.