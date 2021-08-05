الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. البعثة الأممية تعلن عن اجتماع افتراضى لملتقى الحوار السياسى

ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن اعتزامها تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم 11  أغسطس الجاري، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو الماضي و2  أغسطس الجاري والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار المبعوث الخاص كوبيش في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، كما أكد أنه "عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق".

وعقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثالث، يوم السبت، للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ‏بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

‏وناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وسيواصلون النقاشات الاثنين المقبل ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها، حسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا عبر موقعها الالكتروني.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

ليبيا ملتقى الحوار السياسي اجتماع افتراضى القاعدة الدستورية اجراء الانتخابات البعثة الأممية للدعم

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وائل لطفي

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