محافظ قنا يشهد افتتاح أعمال تركيب 410 وصلات مياه منزلية بقرية رفاعة

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة بقرية رفاعة ونجع خيرية بمركز فرشوط بطول ٣٤٠٠م والمنفذة من قبل مؤسسة الزهروان للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسن دياب، نائب مدير المشروعات التنموية بمؤسسة الزهروان.

استمع الداودي، خلال الافتتاح إلى جهود مؤسسة الزهروان في استبدال خطوط شبكة مياه الشرب بطول ٣٤٠٠ م٢ التي تم تركيبها وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات المصرية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى جهود المؤسسة في تركيب ٤١٠ وصلات منزلية للأسر الفقيرة والمستحقة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلا عن دورها في مد خطوط مياه عمومية لمناطق المحرومة من المياه النقية بقريتي حاجر الجبل وجزيرة الحمودى بمركز الوقف بطول ٢٠٠٠ متر طولى.

وأشاد الداودي، بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما البسطاء منهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة برفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأكثر احتياجا بمختلف ربوع الوطن، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بشتي القطاعات الخدمية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية وتطوير الريف المصري، مؤكداً أن القرى سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في غضون الثلاث سنوات المقبلة.

كما استمع الداودي، من أهالي القرية للعديد من المطالب التي وعد ببحثها ودراسة إمكانية تطبيقها، مؤكداً أن هناك العديد من قنوات التواصل التي تتيحها المحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين التي يأتي في مقدمتها اللقاء اليومي مع المواطنين بمقر مكتبه.

وأعرب المواطنون، عن بالغ سعادتهم لما لمسوه من سعة صدر للمحافظ في الاستماع إلى مطالبهم ولجهوده المبذولة في متابعة المشروعات.