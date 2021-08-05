الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يوقع مذكرة تمنح مواطنى هونج كونج ملاذا آمنًا مؤقتًا

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تمنح ملاذًا آمنًا مؤقتًا لسكان هونج كونج، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس.

وقالت حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي- في بيان ورد على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم مذكرة تقضي بتأجيل ترحيل بعض سكان هونج كونج المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه تم منحهم ملاذًا آمنًا مؤقتا لمدة 18 شهرًا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُؤكد الدعم الأمريكي القوي لمواطني هونج كونج، وتشير أيضا إلى وفاء واشنطن بوعودها تجاه هونج كونج والمجتمع الدولي.

وأكد البيان دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لمواطني وسكان هونج كونج.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لمدة عام إضافي على خلفية الوضع في هونج كونج.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: لا يزال الوضع فيما يتعلق بهونج كونج، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتقويض الاستقلال الذاتي هناك بشكل أساسي، يشكل تهديدًا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة لهذا السبب، تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 يوليو 2020 سارية المفعول بعد 14 يوليو 2021.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد وقع العام الماضي مرسومًا بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني بتطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونج كونج ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن تقويضا للحكم الذاتي للمدينة.

الرئيس الامريكي جو بايدن هونج كونج البيت الأبيض جين ساكي

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وائل لطفي

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