الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2021.. كيف تحصل على النتيجة برقم الجلوس عبر «الدستور»؟

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقى لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، على أن يتم إعلانها فى 15 أغسطس الجارى.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، قائلا إنه سوف تظهر النتيجة فى 15 أغسطس الجارى، لافتا إلى أن النتائج مطمئنة وسوف يتم إتاحة باب التظلمات عقب ظهور النتيجة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وعن المؤشرات حول نتائج الثانوية العامة التى انتشرت على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، قال الدكتور طارق شوقي إن المؤشرات غير دقيقة مطالبًا جميع الطلاب وأولياء الامور بالتمهل حتى يتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن النتيجة وإعلان المؤشرات والاوائل وغيرها من المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة لعام 2021. 

وأضاف: “نحن في قلب التصحيح وتصلنا الاوراق تباعا وبالتالي لا نستطيع الادلاء بتصريحات علمية موثقة قبل اكتمال التصحيح ولذلك لا نريد استباق الاحداث خصوصا مع نظام مختلف مثل هذا العام”.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التصحيح الالكترونى الذي يتم للمرة الاولى فى تاريخ الثانوية العامة بدلا من التصحيح اليدوى وقد أعلن الدكتور طارق شوقي فى تصريحاته حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 عن إتاحة التظلمات لهذا العام نظرًا لانها قانونية ولا يمكن منعها.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور 

 ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الدستور من هنا.

حيث يمكن للطالب الحصوب على النتيجة بعد قيامه بكتابة اسمه ثلاثى وكتابة رقم الجلوس كاملا وصحيحًا، بالاضافة إلى كتابة البريد الالكترونى والتليفون حتى تصل النتيجة فور الظهور الى الطالب مباشرة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 رابط نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

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وائل لطفي

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