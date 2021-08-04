الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من الوزير الدكتور طارق شوقي.


ويتيح موقع جريدة «الدستور» لطلاب الثانوية العامة خدمة الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، عن طريق تسجيل بيانات الطلاب عبر الموقع، ليتم إرسال النتيجة للطلاب فور اعتمادها.


وينشر «الدستور» نتيجة شهادة الثانوية العامة، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقبل إعلانها فى المدارس، ويرسلها للطلاب قبل إعلانها بالمدارس.
وتتمنى مؤسسة الدستور لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق.

سجل بياناتك
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان