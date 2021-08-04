نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من الوزير الدكتور طارق شوقي.



ويتيح موقع جريدة «الدستور» لطلاب الثانوية العامة خدمة الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، عن طريق تسجيل بيانات الطلاب عبر الموقع، ليتم إرسال النتيجة للطلاب فور اعتمادها.



وينشر «الدستور» نتيجة شهادة الثانوية العامة، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقبل إعلانها فى المدارس، ويرسلها للطلاب قبل إعلانها بالمدارس.

وتتمنى مؤسسة الدستور لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق.

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