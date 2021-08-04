الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا محرك البحث العالمي جوجل و تحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خاصة مع انتهاء امتحاناتهم النهائية في 1 أغسطس الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية نتيجتهم للعام الدراسي الحالي (2020-2021) حيث انهوا امتحاناتهم يوم 2 أغسطس الجاري والتي أجريت داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنخفضة والتي تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين فقط من الامتحانات أي خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح وجميع درجات ورصدها و مراجعتها والتي بدأت بالفعل داخل 16 مركزًا على مستوى الجمهورية ثم اعتماد النتيجة رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي

خصص قطاع المعاهد الأزهرية موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن أن يستخدمه قرابة 113473 طالب وطالبة من طلاب الثانوية الأزهرية والذين ينقسمون إلى 74754 طالب بالشعبة الأدبية و 38719 طالبا بالشعبة العلمية ممن أدوا الامتحانات النهائية داخل 609 لجنة مدرسية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 19 يونيو إلى 1 أغسطس وسط خطة وقائية محكمة تم وضعها لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) حيث تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقى شكاوى الطلاب في سرية تامة عبر أرقام الواتس آب 01002077995

اقرأ أيضا 

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن بخطوات بسيطة الدخول عبر الموقع الإلكتروني خلال موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 والاستعلام عن درجات الطلاب بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال هذا الرابط( من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الطلاب
  • تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب
  • تحديد الشعبة الدراسية
  • كتابة بيانات الطالب
  • كتابة رقم الجلوس الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور نتيجة الطالب
موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 نتيجة الثانوية الازهرية الثانوية الأزهرية 2021 الثانوية الأزهرية موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 طلاب الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

بعد تحذيره من «قرآن المنزل الخالى».. فتاوى مثيرة للجدل لمبروك عطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل