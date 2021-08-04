موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا محرك البحث العالمي جوجل و تحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خاصة مع انتهاء امتحاناتهم النهائية في 1 أغسطس الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد إعلان نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية نتيجتهم للعام الدراسي الحالي (2020-2021) حيث انهوا امتحاناتهم يوم 2 أغسطس الجاري والتي أجريت داخل لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنخفضة والتي تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين فقط من الامتحانات أي خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح وجميع درجات ورصدها و مراجعتها والتي بدأت بالفعل داخل 16 مركزًا على مستوى الجمهورية ثم اعتماد النتيجة رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي

خصص قطاع المعاهد الأزهرية موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن أن يستخدمه قرابة 113473 طالب وطالبة من طلاب الثانوية الأزهرية والذين ينقسمون إلى 74754 طالب بالشعبة الأدبية و 38719 طالبا بالشعبة العلمية ممن أدوا الامتحانات النهائية داخل 609 لجنة مدرسية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 19 يونيو إلى 1 أغسطس وسط خطة وقائية محكمة تم وضعها لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) حيث تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقى شكاوى الطلاب في سرية تامة عبر أرقام الواتس آب 01002077995

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موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن بخطوات بسيطة الدخول عبر الموقع الإلكتروني خلال موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 والاستعلام عن درجات الطلاب بإتباع الخطوات التالية:-