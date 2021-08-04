الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم انتهاء التصحيح الإلكتروني لجميع مواد الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل.

وشدد المصدر على أنه وفقا للخريطة الزمنية لعملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، سيتم  إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع المقبل، فور انتهاء عملية رصد وجمع الدرجات بعد التصحيح.

ويختتم غدا الخميس، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى الحالي 2021، حيث يؤدى 1179طالب/ طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

في ذات السياق، يواصل المركز القومى للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم، أعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة "البابل شيت"، وفق الخطة الزمنية المقررة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث يتم التصحيح بشكل إلكتروني ودون تدخل عنصر بشري.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت مع الجهات الأمنية، على وضع إجراءات التأمين حول مقار كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.

كما تم التشديد على مقر التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2021 الالكترونية، في مدينة 6 أكتوبر التعليمية.

وأكد المصدر أن إجراءات التأمين شهدت منع دخول أى موظف من العاملين في الكنترولات أو مقر التصحيح في مدينة 6 أكتوبر بأي جهاز محمول أو فلاشة لمنع تسرب أى نتيجة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة.

وتتم أعمال التصحيح بواسطة "الماسحات الضوئية" التي تقوم بتقدير 80 ألف ورقة إجابة بنظام "البابل شيت" في الساعة الواحدة، كما تتم عملية التصحيح  إلكترونيا بدون تدخل بشري، وذلك تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

وكان طلاب شعبة علمي (رياضة وعلوم) انتهوا من أداء آخر امتحاناتهم فى مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة لشعبة علمي علوم يوم الإثنين الماضي، بينما انتهى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة فى نفس اليوم.

الجدير بالذكر أن 255 ألف طالب وطالبة قد انتهوا من أداء امتحاناتهم بالشعبة الأدبية يوم الخميس الماضي بعد أداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

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وائل لطفي

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