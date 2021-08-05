الآن.. كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال «الدستور» فور الاعتماد

يمكن حاليا معرفة كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من الدستور فور اعتمادها، حيث يحظى البحث عن طريقة التسجيل على نسب بحث عالية عبر جوجل، لرغبة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في الحصول على درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) والتي انتهت منذ أيام قليلة.

التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابطا (من هنا) لتسجيل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بياناتهم الشخصية حاليا من خلاله للحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات بها وإرسالها عبر بيانات التواصل ( رقم تليفون و بريد إلكتروني) التي تم تسجيلها مسبقا حيث بدأت بالفعل أعمال الكنترول لكافة المواد الدراسية التي تم امتحاناتها داخل لجان مدرسية عادية وسط إجراءات أمنية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك للمحافظة على أعداد الإصابات المنخفضة التي تسجلها يوميا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بكافة محافظات الجمهورية

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

يمكن حاليا لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (العلمية والأدبية) تسجيل بياناتهم الشخصية عبر موقع الدستور الإلكتروني والحصول على درجات كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال العام الدراسي (2020-2021) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الرابط الذي خصصه موقع الدستور لطلاب الثانوية العامة (من هنا)

كتابة الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك

كتابة محافظة الإقامة والمدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب

كتابة رقم الجلوس والتأكد من صحته قبل الحفظ

كتابة بيانات التواصل ( رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني)

تلقي رسالة نصية سواء على البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول بدرجات الطالب في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي فور اعتماد النتيجة



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رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

يتساءل الكثيرون عن كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 من الدستور فور اعتمادها وعن موعد إعلان النتيجة وذلك منذ انتهاء الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية في 2 أغسطس الجاري حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الثاني أغسطس أى من 7 - 14 أغسطس الجاري .