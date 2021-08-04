نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة إلغاء التظلمات وتصريحات مهمة لـ«طارق شوقي»

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة لعام 2021، والذي أنهوا الامتحانات الخاصة بهم يوم الاثنين الماضي الموافق 2 أغسطس عن تفاصيل التظلمات، خاصة بعد انتشار شائعات تفيد بإلغاء التظلمات هذا العام بسبب أن التصحيح إلكترونى وليس يدوى مثل كل عام.

حقيقة إلغاء التظلمات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضحت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة الأمر حيث أكدت المصادر أنه لا صحة لما تم تداوله حول إلغاء التظلمات، وأن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 بها تظلمات ولكنها سوف تكون أقل من الأعوام الماضية بسبب أن التصحيح إلكترونى ونسبة الخطأ سوف تكون قليلة جدًا مقارنة بالأعوام الماضية التى كان التصحيح فيها يدوي والأخطاء البشرية الخاصة بالتصحيح كانت كثيرة، لذلك كان يتظلم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة ويحصل عدد كبير منهم على درجات بعد تقديمه التظلم وقبل تقديمه فى التنسيق، حيث تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمي هذه الأيام لإعلان تفاصيل التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 والمقرر الإعلان عنها فى 15 أغسطس الجارى.

وعن التظلمات يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن التظلمات قانونية ولا يمكن إلغاؤه كما قال البعض وأشاع عبر صفحات السوشيال ميديا، وأضاف الوزير فى تصريحاته أنه سيكون هناك تظلمات للثانوية العامة مثلما يوجد الآن تظلمات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية ولا خلاف على ذلك.

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وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تصحيح امتحانات الثانوية العامة بطريقة إلكترونية للمرة الأولى فى تاريخ الثانوية العامة بعد إلغاء الكنترولات والتصحيح اليدوي، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي فى تصريحاته عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 أن النتائج مبشرة ومطمئنة مقارنة بالأعوام الماضية، نافيًا ما يتم تداوله بشأن التلاعب فى النتائج أو تغير الدرجات.