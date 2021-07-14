الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور من أبرز الخدمات التي قدمها موقع الدستور حاليا لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها "العلمية والأدبية"، حيث يمكن الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية عقب انتهاء الامتحانات في 2 أغسطس المقبل، وكافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة الكشوف واعتماد النتيجة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال الموقع الالكتروني عقب إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا عبر الدستور

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها "العلمية والأدبية" الذين يؤدون حاليا امتحاناتهم للعام الدراسي (2020-2021) تسجيل بياناتهم من عبر موقع الدستور الإلكتروني من للحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 على كافة درجاتهم في الامتحانات فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم العالي بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا عبر الدستور ( من هنا)
  • تسجيل بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة من واقع شهادة الميلاد( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • تحديد شعبة الطالب ( علمي، أدبي)
  • كتابة البيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية التابع لها 
  • كتابة رقم جلوس الطالب 
  • كتابة بيانات التواصل مع الطالب ( البريد الإلكتروني، رقم التليفون المحمول) لإرسال الدرجات كاملة فور ظهور النتيجة 
  • الضغط على زر حفظ الطلب 

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موعد انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021

من المقرر أن تنتهي امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية يوم 29 يوليو الجاري، وامتحانات طلاب الشعبة العلمية بفرعيها "علوم، ورياضة" يوم 2 أغسطس المقبل، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تجرى الامتحانات حاليا داخل اللجان المدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث تم تخصيص غرف عزل داخل كل مدرسة تقام بها امتحانات الثانوية العامة للتعامل الفورى مع أى طالب يظهر عليها الأعراض قبل وصول سيارة الإسعاف للتعامل الطبي مع الحالة وإلزام كافة الطلاب بارتداء الكمامات الوقائية طوال تواجده داخل اللجنة المدرسية بالإضافة إلى الالتزام بالمسافات الآمنة داخل اللجان بين الطلاب.

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