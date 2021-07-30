موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. وكيفية الحصول عليها

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية، وذلك تزامنا مع اقتراب انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري (2020- 2021) لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة و رابط وخطوات الحصول عليها الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وموقع الدستور الإلكتروني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

تنتهي امتحانات الشعبة العلمية بقسميها "علوم و رياضة" يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 المقبل بامتحان مادة الجيولوجيا لقسم العلوم ومادة التكافل والتكامل لقسم الرياضيات ومن المتوقع اعتماد الدكتور طارق شوقي النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة خلال 10 أيام فقط من انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، وذلك عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول من تجميع درجات ورصدها في الكشوفات النهائية ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد النتيجة بشكل رسمي.

رابط وخطوات الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2021

منذ عشرات السنوات أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط( من هنا) يمكن من خلاله حصول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا فيها للامتحانات النهائية للعام الدراسي ( 2020-2021) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الشعبة العلمية المقيد بها الطالب ( علمي، أدبي)

كتابة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية

كتابة رقم جلوس الطالب الراغب في الاستلام

الضغط على زر الاستلام

ظهور نتيجة الطالب كاملة بالتفصيل وبيانات الطالب للتأكد من صحتها

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كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر موقع الدستور

يمكن الحصول على نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك خلال موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 حيث يتم حاليا تسجيل كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته وإرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المحمول الذي سجله بها كافة درجاته في الامتحانات.

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