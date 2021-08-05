الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حياة مليئة بالإنجازات.. كل ما تريد معرفته عن الراحل حسب الله الكفراوي

حسب الله الكفراوي
حسب الله الكفراوي

كتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، على صفحته الشخصية على فيسبوك: "توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حسب الله الكفراوي. 

  • وُلد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط.
  • من أبرز السياسيين، فهو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة.
  • عمل سابقا كمحافظ لدمياط.
  • في عام 1943، حصل حسب الله الكفراوي على الشهادة الابتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية.
  • حصل "الكفراوي" على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950.
  • كان حسب الله الكفراوي وزيرًا للإسكان لمدة 16 عامًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.
  • عُين محافظًا لدمياط في نوفمبر عام 1976، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980.
  • انتخب "الكفراوي" نقيباً للمهندسين العام 1991.
  • كان حسب الله الكفراوي عضو بمجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء 1967-1973.
  • شغل منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة 1974-1975.
  • شغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة  1975-1976.
  • لقب الكفراوي بـ "أبو المدن الجديدة".
  • يعود إطلاق هذا اللقب عليه لكونه أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر ، دمياط الجديدة ، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد، بالإضافة إلي ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء، كان من المفترض أن تأوى مدينة السادات كل وزارات الدولة لتخفيف العبء عن القاهرة.

وقد بدأ حسب الله الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعد إنشائه مدينة دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسمياً يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان. وأسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

مصر رمضان وزارة الكهرباء الكهرباء الإسكندرية حسب الله الكفراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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