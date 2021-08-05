الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في اليوم العالمي للرضاعة.. 1000 نوة توعية للأمهات بالشرقية

جانب من الندوات
جانب من الندوات

قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتنفيذ أكثر من ألف ندوة وحملة توعوية وتثقيفية للأمهات بمختلف الأماكن والمنشآت بمحافظة الشرقية، للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، تزامنا مع اليوم العالمى للرضاعة الطبيعية.

شملت ندوات التوعية "مديرية الزراعة، ومديرية التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، وجمعيات تنمية المجتمع بالقرى، والحضانات، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والرضيع، وضرورة الرضاعة الطبيعية المطلقة أول 6 أشهر، وفوائدها الصحية على الرضيع".

ومن جهته، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه وخلال الندوات تم اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدويى أثناء الحملات، في ظل الظروف الراهنة، ويأتي ذلك للنهوض بالصحة العامة، والحفاظ على صحة الأطفال.

وكان وكيل وزارة الصحة، قد أعلن أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن”.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1320 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

محافظة فحص وزارة الصحة الكشف الطبى الشئون الاجتماعية مكافحة العدوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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