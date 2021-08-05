الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التأمين الصحي بالمنيا يفتتح المؤتمر الثالث لأمراض القلب

مؤتمر أمراض القلب
مؤتمر أمراض القلب الثالث بالمنيا

قال الدكتور مختار محمود مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ان مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار نجحت بنسبة كبيرة في كافة القطاعات الطبية بالتأمين الصحي بالمحافظات وأن التطور التكنولوجي فى علاجات أمراض القلب جاءت بتوفير الأدوية السريعة التي تساعد في إنقاذ مريض القلب قبل إجراء عمليات القلب والمسطرة وتركيب الدعامات. 

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مؤتمر أمراض القلب الثالث بالمنيا

وأشار مستشار رئيس الهيئة خلال افتتاح المؤتمر الثالث السنوي لأمراض القلب اليوم الخميس بمدينة المنيا بحضور عدد كبير من أطباء استشاري أمراض القلب بالجامعات المصرية ووزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية..

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مؤتمر أمراض القلب الثالث بالمنيا

وأضاف أن المؤتمر لأول مرة يناقش علاقة تسمم الحمل والجلطات الدماغية وضغط الدم بأمراض القلب كما أن المؤتمر سوف يناقش مستجدات فيروس كورونا على مريض القلب خاصة في الفترة الأخيرة. 

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مؤتمر أمراض القلب الثالث بالمنيا

من جانبه أكد الدكتور محمود معتوق أستاذ أمراض القلب، ورئيس المؤتمر إلى أن التأمين الصحي نجح في القضاء على قوائم الانتظار وسرعة إنقاذ مريض القلب وصرف الأدوية الحديثة لمرضى القلب إلى جانب تجهيز كافة مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات بغرف العناية المركزة وأقسام الحجز والرعاية الطبية العاجلة.

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مؤتمر أمراض القلب الثالث بالمنيا

كما أكد الدكتور أحمد بكر أستاذ أمراض القلب خلال المؤتمر أن علاجات أمراض القلب ليست بالشعبة كما كانت فى فترات سابقة وأن قسم القلب بالتأمين الصحي يقدم كل ما هو جديد فى علاجات أمراض القلب وخاصة وإن الأدوية الجديدة وطرق العلاج ساعدت كثيرًا فى القضاء على التزاحم والانتظار لمرضى القلب.

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يشار إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عمار مدير إدارة التدريب بالهيئة والذى يناقش عدد من المحاور المرتبطة بأمراض القلب وكل ما هو جديد سواء فيما يخص المريض او المستشفيات الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين حضر المؤتمر أساتذة من المتخصصين فى أمراض القلب إلى جانب قيادات التأمين الصحي في محافظة المنيا برئاسة الدكتور أحمد سعد مدير منطقة التأمين الصحي والدكتور محمد رجب عفيفي المشرف العام على ميكنة الخدمات الصحية والدكتور ياسر إسماعيل مدير المكتب الفني للتأمين الصحي والدكتور أحمد محمود مدير عام مستشفى التأمين الصحي بالمنيا إلى جانب عدد كبير من أطباء القلب بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي.

المنيا أفتتاح مؤتمر القلب الثالث تنظمه هيئة التأمين الصحي الدكتور مختار محمود مستشار رئيس الهيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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