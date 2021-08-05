الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، محاولة الحوثيين استهداف منطقة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط في السعودية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف العربي، أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

وفي وقتٍ سابق، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية، في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت دولة الإمارات في بيانٍ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت وزارة الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي، على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة في بيانها، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة، الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

التعاون الإسلامي الحوثيين خميس مشيط السعودية منظمة التعاون الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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