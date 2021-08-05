«إفريقية النواب» تدين هجوم «داعش» الإرهابي في النيجر

أدان النائب رزق جالى نصر الله، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في منطقة تورودي جنوب غرب النيجر، والقريبة من بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديًا وجرح 7، إضافة لفقدان 6 آخرين.

وطالب جالي، في بيان، المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة إدراج جميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية على قوائم الإرهاب لإنقاذ العالم من ظاهرة الإرهاب التى باتت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنّ قوات الدفاع النيجيرية وقعت في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابيّ والجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقاً جراء عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وطالب النائب رزق جالى نصر الله، الدولة الإفريقية، لمساندة ودعم دولة النيجر لتخطي الأثار السلبية لهذا الحادث الإرهابي، معرباً عن ثقته في قدرة دولة النيجر على مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

يذكر أن منطقة تورودي تقع ضمن المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتى تعد مسرحًا منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وكان قُتل 15 جنديًا من النيجر و«فقد أثر» ستة آخرين إثر هجوم «إرهابي» في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في «كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة»، لافتة إلى أن الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقًا جراء «عبوة ناسفة يدوية الصنع».

وجاء في بيان الوزارة أن الجنود تعرضوا لكمين أمس الأول في منطقة تورودي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وأصيب سبعة جنود فى الهجوم، كما فقد ستة آخرون وساء وضع الجنود خلال جهودهم لنقل المصابين، حيث اصطدم الجنود بعبوة ناسفة زرعها المسلحون.

يشار إلى أن عددًا من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل، التي تتضمن بوركينا فاسو، وأعلنت بعض الجماعات عن ولائها لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».