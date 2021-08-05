الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إفريقية النواب» تدين هجوم «داعش» الإرهابي في النيجر

داعش
داعش

أدان النائب رزق جالى نصر الله، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في منطقة تورودي جنوب غرب النيجر، والقريبة من بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديًا وجرح 7، إضافة لفقدان 6 آخرين.

 وطالب جالي، في بيان، المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة إدراج جميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية على قوائم الإرهاب لإنقاذ العالم من ظاهرة الإرهاب التى باتت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنّ قوات الدفاع النيجيرية وقعت في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابيّ والجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقاً جراء عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وطالب النائب رزق جالى نصر الله، الدولة الإفريقية، لمساندة ودعم دولة النيجر لتخطي الأثار السلبية لهذا الحادث الإرهابي، معرباً عن ثقته في قدرة دولة النيجر على مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. 

يذكر أن منطقة تورودي تقع ضمن المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتى تعد مسرحًا منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وكان قُتل 15 جنديًا من النيجر و«فقد أثر» ستة آخرين إثر هجوم «إرهابي» في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في «كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة»، لافتة إلى أن الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقًا جراء «عبوة ناسفة يدوية الصنع».

وجاء في بيان الوزارة أن الجنود تعرضوا لكمين أمس الأول في منطقة تورودي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وأصيب سبعة جنود فى الهجوم، كما فقد ستة آخرون وساء وضع الجنود خلال جهودهم لنقل المصابين، حيث اصطدم الجنود بعبوة ناسفة زرعها المسلحون.

يشار إلى أن عددًا من الجماعات المسلحة تنشط في النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل، التي تتضمن بوركينا فاسو، وأعلنت بعض الجماعات عن ولائها لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

النائب رزق جالى نصر الله لجنة الشئون الافريقية مجلس النواب تنظيم داعش غرب النيجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

بعد ذروة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

مدبولي يكشف أسباب زيارات قرى «حياة كريمة»: مشروع سيغير وجه الحياة في الريف

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006

3421 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها