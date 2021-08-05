شروط مسابقة«أنا المصري» للأغنية الوطنية لشبابنا بالخارج.. إنفوجراف

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبنائنا بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية، تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويتم استقبال طلبات المشاركة حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

ويرصد “الدستور” شروط المسابقة خلال الانفوجراف التالي:

شروط المسابقة :

ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما

أن يكون مصري الجنسية

*شروط العمل الفني:



يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط

مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة MP3.



قيمة الجوائز المالية كالتالي:

جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه

جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه

جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه

جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه

جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة شئون المصريين بالخارج، اعلنت في بيان، صباح اليوم، أن مسابقة "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفة أنه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقدم حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

يذكر أنه ويتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكتروني: [email protected] ، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.



