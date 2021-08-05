الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط مسابقة«أنا المصري» للأغنية الوطنية لشبابنا بالخارج.. إنفوجراف

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبنائنا بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية، تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويتم استقبال طلبات المشاركة حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

ويرصد “الدستور” شروط المسابقة خلال الانفوجراف التالي:

شروط المسابقة :

ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما

أن يكون مصري الجنسية

*شروط العمل الفني:


يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط

مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة MP3.


قيمة الجوائز المالية كالتالي:

جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه

جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه

جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه

جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه

جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة شئون المصريين بالخارج، اعلنت في بيان، صباح اليوم، أن مسابقة "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفة أنه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقدم حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

يذكر أنه ويتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكتروني: [email protected] ، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.


 

إنفوجراف
إنفوجراف
السفيره نبيله مكرم قطاع شئون الإنتاج الثقافى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للمصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون مسابقة أنا المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

بعد ذروة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

مدبولي يكشف أسباب زيارات قرى «حياة كريمة»: مشروع سيغير وجه الحياة في الريف

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006

3421 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها