الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بسادة يٌسيم 28 إبصالتس للخدمة في كنائس إخميم

الانبا بسادة خلال
الانبا بسادة خلال صلوات القداس

ترأس الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة، صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمنطقة الزيوت، وخلال إتمامه صلوات القداس الإلهي رسم الأنبا بسادة ٢٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بها.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

أسباب الاختلاف في صوم العذراء

وقال الأب جورج جميل راعي كنيسة السيدة العذراء بالسجود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن أسباب الاختلاف في صوم السيدة العذراء مريم يرجع إلى الاختلاف في التقويم وليس في العقيدة.

مُضيفًا: أن الاختلاف في الاحتفال بعيد العذراء مريم وصومها، مثله مثل الاختلاف في توقيت الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الميلاد المجيد بين الطوائف المسيحية، إذ تعتمد الكنيستان الروم الارثوذكس والكاثوليكية التقويم الغربي، بينما تعتمد الكنيسة الأرثوذكسية التقويم الشرقي

صومًا من الدرجة الثانية

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

الانبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلتة كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس الأرشيدياكون حبيب جرجس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم

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وائل لطفي

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