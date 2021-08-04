الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الأوضاع فى المنطقة

حمدوك
حمدوك

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات الأخيرة في إثيوبيا. 


ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء: أن حمدوك تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي، اتفقا خلاله على أهمية تشجيع جميع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية، مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة.


وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، ودعم مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان.
 

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أهمية المبادرة التي طرحها، (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، في تصحيح المسار الاقتصادي والانطلاق به إلى آفاق النهضة والتطور بما يعود بالنفع والخير الوفير على أبناء الشعب السوداني الذي قاد ثورة ديسمبر.


جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، مع وفد اتحاد أصحاب العمل السوداني برئاسة المهندس هاشم صلاح مطر رئيس الاتحاد، وذلك بهدف مناقشة مبادرة رئيس الوزراء التي طرحها مؤخرًا لمعالجة الأزمة الوطنية التي يمر بها السودان.


وأكد حمدوك أنه رغم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية إلا أنها عكفت على معالجتها من خلال رؤية متكاملة وأولويات، لافتًا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية أو قيام أي مشروع نهضوي مستقر ومستدام دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


من جانبه، أكد وفد الاتحاد أن المبادرة تأتي فى توقيتها بفضل الجهود الوطنية التي مكنت السودان من تخطي بعض العقبات والتعقيدات التي ورثتها عن النظام البائد والوصول إلى تجاوب وتعاون من المجتمع الدولي الداعم لمرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي وهي الجهود التي أفلحت فى تحقيق عودة السودان للمجتمع الدولي عقب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع الحصار الاقتصادي، وتمهيد الطريق للاندماج فى منظومة الاقتصاد والنظام المصرفي العالمي.

الخرطوم السودان أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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