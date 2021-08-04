براتب 6 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في وزارة القوى العاملة

شهدت محركات البحث الإليكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث كبيرة على الوظائف المقدمة من وزارة القوى العاملة، برواتب تصل لـ 6 آلاف جنيه.

وترصد “الدستور” من خلال هذا المقال، تفاصيل تلك الوظائف، وطرق التقديم فيها، من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة.

وزارة القوى العاملة تقدم 538 فرصة عمل للذكور والإناث

وفرت وزارة القوى العاملة، نحو 538 فرصة عمل للذكور والإناث، حيث تتضمن وظائف لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وبأجور تبدأ من 1200 وتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

29 شركة توفر وظائف للشباب

ويتم توفير تلك الوظائف من خلال 29 شركة ومصنع بالقطاع الخاص في 9 محافظات، ويتم التقديم فيها خلال أغسطس الجاري 2021.

طرق التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة

كما يتم التقديم في الوظائف المتاحة بالنشرة الوظيفية عن طريق موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg .

المحافظات التي توفر فرص عمل

وتتوفر فرص العمل المتاحة بنشرة الوظائف النصف شهرية، في 9 محافظات هي: دمياط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط، الأقصر، وأسوان.

فرص عمل القليوبية

وتتمثل فرص العمل المتوفرة بالقليوبية في، 50 مهندس كهرباء، وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج، و10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه، و10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه، و10 سائق مبيعات، و2 محاسب مخازن، و10 فني، و6 أخصائي قروض، ومشرف قروض، ومدير فرع جمعية أهلية، و15 عامل عادي براتب 3000 جنيه، مع توفير سكن ووجبة، و3 عمال إنتاج، و2 عتال، و3 عامل نظافة.

فرص عمل المنوفية

كما تتمثل فرص العمل المتوفرة بالمنوفية في، 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا، و3 أخصائي سلامة وصحة مهنية، و7 أمن صناعي ودفاع مدني، و25 فرد أمن وحراسة، و3 عمال ماكينة، و9 عمال عاديين، و13 عامل أوفر، و10 عمال سنجر، و10 عامل أورليه، و3 مشرف إنتاج.

فرص عمل البحيرة

تتمثل فرص العمل المتوفرة بالبحيرة في، 2 محاسب تكاليف، و3 سائق رخصة أولى، و20 عامل سنجر، و 28 عامل أوفر، و31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه.

فرص عمل الغربية ودمياط

تتمثل فرص العمل المتوفرة بالغربية ودمياط في، 7 فنى لحام، و14 عمال إنتاج، و10 عمال خياطة، و10 مساعدة خياطة، و10 عاملة فحص، و5 عمال تعبئة، و5 عمال مكواة.

فرص عمل المنيا

تتمثل فرص العمل المتوفرة بالمنيا في، 5 مهندسين زراعيين، و5 طباخين، و20 عامل عادي، و6 عضو هيئة معلمين، و2 طبيب أسنان، و2 أخصائي إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال، براتب يصل لـ6 آلاف جنيه، و5 مدرسين، و3 مشرف باص، و4 خدمات معاونة.

فرص عمل أسيوط

تتمثل فرص العمل المتوفرة بأسيوط في، 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ3000 جنيه، و3 موظفي مبيعات، و3 مدرس لغة عربية وإنجليزية، ومهندس، وعامل، و7 أخصائي تمويل، ومدير مشروع، وأخصائي قروض.

فرص عمل أسوان والأقصر

تتمثل فرص العمل المتوفرة بالأقصر وأسوان في، 2 مندوب تسويق، و2 أخصائي تمويل، و2 مهندس ميكانيكا.