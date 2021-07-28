«القوى العاملة» تطرح وظائف جديدة بأحد مصانع الورق بالمحلة

أعلنت وزارة القوى العاملة، الأربعاء، عن توافر فرص عمل جديدة وذلك بأحد مصانع صناعة الكرتون بالمحلة الكبرى براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع محاسب، ومصمم جرافيك، فوتوشوب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون لديه خبرة.

كما يطلب المصنع، عامل لصق سولوفان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة.

ويحتاج المصنع، عامل لصق ولزق كرتون.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0402435032، والتواصل مع المدير المسئول فرج ربيع، أو التوجه لمقر المصنع في بياض، طريق ميت سراج، المحلة، الغربية.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 2300 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري يوليو وأغسطس.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، أسوان، البحيرة، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يونيو الماضي، وعددها 228 فرصة عمل.



وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.