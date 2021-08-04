حريق ضخم بعدد من حظائر الماشية في دمياط

نشب حريق ضخم في عدد من حظائر المواشي بقرية شرباص بفارسكور بدمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في إحدى الحظائر وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي.

وقد سارع الأهالي في محاولة لاطفاء الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ولكن التهمت النيران محتويات الحظيرة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والتى لم تسفر عن وجود مصابين، حيث تتم المعاينة لكشف ملابسات اندلاع النيران وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم نقل سيارات الأجرة الخاصة بموقف فارسكور والروضة والزرقا والمنصورة والمنزلة للموقف الجديد، اليوم الأربعاء بدلًا من موقعه القديم.

وأضافت أنه سيستمر تواجد سيارات أجرة دمياط الجديدة في مكانها الحالي في باب الحرس داخل موقف محطة الأتوبيس ولا نية لإلغائها.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل مواقف سيارات الأجرة لمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" من طريق الدكتور على مصطفى مشرفه إلى الموقف الجديد بشطا والذى تم افتتاحه مؤخرًا حيث تابعت المحافظ إجراءات نقل المواقف السرفيس الي المواقف الجديدة بعد تطويرها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم بمرافقة اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لموقعي النقل بطريق الدكتور مشرفة والموقف بشطا، وذلك بعد التنويه عن موعد التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.