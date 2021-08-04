للكشف عن أورام الثدي.. «صحة كفر الشيخ» تفحص 82251 سيدة ضمن مبادرة الرئيس

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن فرق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قدمت الخدمة وفحصت عدد 82251 سيدة حتى الآن ، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، جرى فحص عدد 4661 سيدة، وتحويل 47 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة، وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر ( منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 : 25 عام ، من عمر 25 : 35 عام، من عمر 35 عام فأكثر ) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة علي أعلي مستوي من التدريب.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوي وارتداء الواقيات الشخصية، وأن إدارة دسوق الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في عدد المترددات ، يليها إدارة بيلا الصحية ثم إدارة كفر الشيخ الصحية.