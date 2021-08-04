إثيوبيا تعلق عمليات منظمتين دوليتين لتقديم المساعدات الإنسانية لتجيراى

أمرت الحكومة الإثيوبية بتعليق عمليات المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والقسم الهولندي لأطباء بلا حدود (MSF)، وهما منظمتان تعملان في منطقة صراع تيجراي في وسط أزمة إنسانية خطيرة، وفقًا لما نقله موقع إذاعة «سويس إنفو».

وأكد جيريمي تيلور، المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين، أنهم تلقوا أمرًا من السلطات الإثيوبية بوقف جميع عملياتهم في البلاد على الفور، كما اتُهمت المنظمة غير الحكومية بأنها لم تحصل على "التصاريح المناسبة" لموظفيها الدوليين.

وأكد تيلور: "نعتقد أننا صورنا بشكل صحيح احتياجات الشعب الإثيوبي، حيث قصدنا تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأننا التزمنا بجميع القواعد واللوائح الدقيقة".

يذكر أن المجلس النرويجي للاجئين هو منظمة عملت في ست مناطق إثيوبية «تيغراي، وأوروميا، وبنيشنغوال جوموز، وغامبيلا، والمنطقة الصومالية، ومنطقة الأمم والجنسيات والشعوب في الجنوب».

كما أكدت مصادر من القسم الهولندي لأطباء بلا حدود: أنهم تلقوا أيضًا خطاب تعليق، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وتابع موقع الإذاعة السويسرية: «ستزيد عمليات التعليق هذه من تعقيد الأزمة الإنسانية الخطيرة في منطقة تيجراي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون شخص - أي الغالبية العظمى من سكانها - إلى المساعدة ، وفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن مكتب تنسيق الأمم المتحدة».

وبدأت الحرب بين الحكومة المركزية وهذه المنطقة الشمالية في 4 نوفمبر، عندما شن رئيس الوزراء آبي أحمد هجومًا على جبهة التحرير الشعبية تيجراي - التي حكمت المنطقة حتى ذلك الحين- بعد تصاعد التوترات السياسية خلال فترة الحكم، الأشهر السابقة، وردًا على هجوم على قاعدة عسكرية فيدرالية.

وفي 28 يونيو، أعلنت إثيوبيا «وقف إطلاق نار أحادي الجانب»، ولكن على الرغم من انسحاب الجيش من عدة مدن - بما في ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلي - فإن القوات من منطقة أمهرة المجاورة ، والتي كانت قد ضمتها بحكم الأمر الواقع أثناء الصراع غرب تيجراي- الذين يطالبون بحقهم التاريخي.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت الوحدات التيجرية- المجمعة في قوات الدفاع التيجراي- عملياتها العسكرية لاستعادة هذه الأراضي، وكسبت الأرض في غرب وجنوب المنطقة، ورفعت مستويات التوتر مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، امتدت الحرب إلى المناطق الأخرى المتاخمة لتيجراي، مثل منطقة عفار المجاورة، بينما تعد الحكومة الفيدرالية هجومًا رئيسيًا جديدًا على تيجراي لتعزيز موقف أمهرة.

من جانبها، دعت الجبهة، الأسبوع الماضي ، إلى بدء "عملية انتقال سياسي شاملة"، ومن بين شروط وقف إطلاق النار "التفاوضي"، طالبت بفتح ممرات إنسانية من بين أمور أخرى.

منذ بداية الحرب، لقي آلاف الأشخاص مصرعهم ونزح نحو مليونين داخليًا في المنطقة، وفر ما لا يقل عن 75 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور، وفقًا لبيانات رسمية.

وحذرت الأمم المتحدة في أوائل يوليو من أن هناك بالفعل حوالي 400000 شخص في ظروف مجاعة في تيجراي، و 1.8 مليون آخرين على وشك ذلك.