أصيبت بالاكتئاب فاعتزلت.. حكاية مطربة التسعينات الشهيرة حنان

تعد فترة التسعينات من القرن الماضي من أكثر الفترات التي شهدت ظهورًا لعدد كبير من النجوم سواء في التمثيل أو الغناء من بينهم هشام عباس وإيهاب توفيق وعامر وحنان ماضي وحميد الشاعري وغيرهم من النجوم، إلا أن فترة التسعينات كما شهدت صعود فني كبير شهد أيضًا اختفاء بعضهم نتيجة لظروف مختلفة، فرغم الشهرة التي حققها نجوم التسعينات خرج بعضهم من العمل الفني دون أبداء أسباب وابتعدوا عن الأضواء، ومن بين هؤلاء النجوم المطربة حنان التي قدمت العديد من الأغنيات وتميزت بنعومة الصوت الذي ساعدها على تحقيق انتشار بين أوساط الشباب في ذلك الوقت.

ولدت حنان في 1964، وكانت بدايتها الفنية حينما التحقت بمعهد الموسيقى العربية عقب الثانوية العامة مباشرة، وتخرجت منه في العام 1987، ولم يمض وقت طويل حتى التحقت بفرقة أم كلثوم وخلال عملها بالفرقة اكتشفها الملحن الكبير عمار الشريعي، وطلب منها أن تنضم للفرقة التي كان يؤسسها في ذلك الوقت وضمت الفرقة كلًا من علاء عبدالخالق ومني عبد الغني وحنان، وقدمت الفرقة العديد من الأعمال وكان من أشهر ما قدمته "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، والتي استخدمت بعد ذلك تتر فيلم كتيبة الإعدام، وغيرها من الأغنيات.

بعدها عملت المطربة حنان مع الملحن الشاب في ذلك الوقت حميد الشاعري حينما قررت العمل خارج إطار الفرقة بشكل منفرد، وقدمت بالفعل أغنيات كان لها صدى كبير في تلك الفترة منها " البسمة اترسمت – اضحك بقى وافردها ياعم – تستاهل " واستمرت في العمل وقد تزوجت في سن مبكرة من الملحن خليل مصطفي، وبعد الزواج والإنجاب قررت الابتعاد عن العمل الفني إلا أن حالتها النفسية قد ساءت ما جعل الأطباء ينصحوها بالعودة لممارسة ما تحب فعادت للفن مرة أخري واستمرت بعد انفصالها عن زوجها.

نجاح أعمالها الفنية جعلت من بعض الشركات الدولية تطلب منها العمل لصالحها وتقديم ألبومات غنائية خارج مصر، لكنها رفضت وتزوجت مرة أخري ثم عادت للأكتئاب وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية :"شعرت الوحدة بعد الزواج الثاني وأنجبت أميرة ثم أصبت بآلام شديدة في الظهر وساءت حالتي النفسية والصحية" وقررت في العام 1997 اعتزال الفن بصورة نهائية وارتدت الحجاب قبل أن تتزوج مرة أخرى وتغادر مصر لسنوات.