الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة منسوجات في شبرا الخيمة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة المنسوجات بشبرا الخيمة، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.


وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، نسيج.

 

كما تطلب الشركة، عتال، عامل نظافة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 21 سنة.


وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0246050300، والتواصل مع المدير المسئول وائل عبد الله، أو التوجه لمقر الشركة في 10 شارع عبد العزيز خليل نوبار، شبرا الخيمة أول.


يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.


ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

 

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس. 

 

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، دمياط، البحيرة، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، المنوفية، أسوان، الأقصر، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يوليو الماضي، وعددها 778 فرصة عمل.

 

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

فرصة عمل نشرة التوظيف النصف شهرية عامل إنتاج عتال عامل نظافة القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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