عبده أبو عايشة: تعزيز الأمن الغذائي المصري أولوية للرئيس السيسي

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقيام الرئيس السيسي اليوم، بافتتاح المدينة الصناعية الغذائية، سايلو فودز، بمدينة السادات والعديد من المشروعات الضخمة في الدلتا.

وقال أبو عايشة في تصريحات له اليوم، إن المدينة الصناعة الغذائية سايلو فودز، صرح تنموي عملاق من ناحية، ونقلة وذراع اقتصادي للدولة لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية ثانية، فالمدينة تمس احتياجات مباشرة للمصريين كل يوم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المساحة الهائلة التي أقيمت عليها سايلو فودز، وعدد المصانع الضخمة للقمح والبسكويت والمخبوزات وغيرها تكشف أدوارها والمنوط بها في الحاضر والمستقبل.

وقال النائب، إن سايلو فودز تتكامل مع مشاريع زراعية ضخمة أخرى لتأمين الحاجات الغذائية للمصريين مثل مشروع مستقبل مصر، لاستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وتعميم وسائل الري الحديث.

واختتم بأن خطوات الرئيس السيسي، في مجال الصناعات الغذائية، تؤكد عزمه تأمين مطالب مصر الغذائية بشتى الطرق وتقليل احتياجنا للخارج أو للاستيراد وخصوصا في ظل كورونا وغيرها من الكوارث العالمية.

فيما أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم بالسادات، مضيفا انها صرح اقتصادي وتنموي عملاق تتسع لكافة مخططات التنمية الغذائية في البلاد.

وأشار محمود في تصريحات له اليوم، إلى التخطيط المتكامل للمدينة الصناعية الغذائية، والذي تم على أحدث المعايير العالمية على مساحة 135 فدانا، فضلا عن بنية تحتية ومرافق صناعية في أقصى مدة ممكنة رغم جائحة كورونا.

وشدد رئيس صناعة النواب، على الإمكانيات الاقتصادية الجبّارة للمدينة الصناعية سايلو فودز، حيث تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وغيرها من المصانع والشركات.

وأفاد النائب أن “سايلو فودز” نقلة في عالم الصناعات الغذائية، ومنطقة صناعية عملاقة بمعرفة الدولة لتغطية احتياجاتنا، بالاضافة إلى أنها ستستوعب آلاف العمالة من الشباب.

وأوضح محمود، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، صرح عظيم يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية، وأساس جديد لأمن الغذائي في البلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.

تقع المدينة على مسطح 135 فدانًا، وتضم مصنعًا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة إنتاجية 68 ألف طن للبسكويت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويًا، ومصنعًا للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.