الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 21 ألفًا و691 إصابة جديدة بكورونا و138 وفاة

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 21 ألفًا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و923 ألفًا و820 حالة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية: أنه تم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 129 ألفًا و881 حالة.

 

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الحكومة البريطانية كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

طوكيو 2020.. يد مصر تهزم ألمانيا لتصبح أول فريق عربى فى نصف النهائى

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية.. تفاصيل طقس غدًا الأربعاء

الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

«التموين» تبدأ دراسة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة سعر رغيف الخبز

«الخارجية» تعلن تفاصيل لقاء شكرى والرئيس التونسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

محطة تل أبيب

المزيد

بـ15 طائرة إطفاء.. تفاصيل إخماد «حرائق القدس» (فيديو)

«التعاون الخليجي» يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة ساحل عمان

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس