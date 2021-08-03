صديقه فى حالة حرجة.. دفن شاب دهسته سيارة ملاكى بأبوالنمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الثلاثاء، بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته، بينما ينازع آخر الموت بالمستشفى بعدما صدمتهما سيارة ملاكي حال استقلاله دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق مصر أسيوط الزراعي بمنطقة قرية طموه بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لآخر أصيب معه في نفس الحادث تمهيدًا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي بمنطقة قرية طموه بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية يستقلها شابان اصطدمت بهما سيارة ملاكي ونتج عن ذلك إصابة قائد الدراجة النارية وصديقه، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذا ورود إخطار من المستشفى يفيد بمصرع أحد المصابين في الحادث، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات عن أن المصاب والمتوفى قائد الدراجة النارية الموتوسيكل كانا يسيران بسرعة جنونية مما تسبب في وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.

10 نصائح مهمة لتجنب حوادث الطرق:

1- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدمًا.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه توجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كانت هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأمامى بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.