«مرأة المحامين» تعقد دورة فى التحول الرقمى وحماية البيانات الشخصية

أعلنت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة، عن إعداد دورة في التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، وستكون على مدار أربعة أيام؛ على أن تكون مواعيدها كالتالي:« السبت الموافق 07/08/2021، والثلاثاء الموافق 10/08/2021، والسبت الموافق 14/08/2021، والثلاثاء الموافق 17/08/2021».

وقالت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن الدورة ستكون على مدار أربعة أيام كما هو موضح سابقًا، وتعقد بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، مشددة على أن تسجيل أسماء الحضور سيبدأ الساعة الواحدة ظهرًا؛ على أن تبدأ الدورة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأضافت «غنيم» أن الموضوعات التي ستشملها الدورات كالتالي:

١. ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته.

٢. استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات.

٣. الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمي.

٤. شروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها.

٥. اختصاصات مسؤول حماية البيانات الشخصية.

٦. الحجية القانونية للأدلة الرقمية المستمدة من البيانات الشخصية.

٧.شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

٨ـ الضوابط القانونية للتسويق الإلكتروني.

ونوهت مقررة لجنة المرأة، إلى أن الدعوة عامة لجميع المحامين والمحاميات، مؤكدة أن الدورة سيحاضر فيها الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

فيما أعلن عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، عن مد الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية والمعلن عنها في وقت سابق، بعدما كان مقررًا أن يكون نهايته 31 يوليو الماضي.

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه «سليمان»، بأن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.