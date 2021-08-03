مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة سياحية بولندية خلال الأسبوع الجارى

صرّحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال الأسبوع الجاري 16 رحلة سياحية من دولة بولندا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تلقت إخطارات بانطلاق ووصول 32 رحلة جوية سياحية بولندية بمرحلتى السفر والوصول خلال الأسبوع الجاري، حيث تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى لتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود السياحية مختلفة الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات، خاصة مع بدء الفصل الصيفي، والذي يشهد كثافة في معدلات التشغيل.

وأوضحت المصادر أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء الفصل الصيفي.

ونوهت بأن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.