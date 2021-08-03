«الهباش» يبحث مع «الشؤون الإسلامية» بتشاد تعزيز التعاون في المجالات الدعوية

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد محمد خاطر عيسى، تعزيز التعاون في المجالات الدعوية والقضائية وغيرها من القضايا المشتركة.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي السادس الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقدم الهباش شرحا عن الأوضاع في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطون من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وتواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف، وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين وبحماية من قبل شرطة الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، رحب عيسى بالتعاون مع المؤسسات الدينية في فلسطين انطلاقا من أن مدينة القدس هي القضية الأساسية لكل المسلمين في العالم.

والإثنين الماضى، استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود الهبّاش، بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مستشار الرئيس الفلسطيني أحاط الوزير شكري بآخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس من تصعيد وانتهاكات واستمرار لمحاولات فرض الأمر الواقع وتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيرًا إلى مساعي القاهرة المتواصلة لإحياء المسار التفاوضي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مستشار الرئيس الفلسطيني نقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للمواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية ودور مصر الراسخ في مساندة الحق الفلسطيني وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان الخارجية.