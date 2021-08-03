أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، يبلغ 33 ألف ميجاوات وهو نفس الحمل لليوم الثانى على التوالى، حيث شهد الحمل الأقصى وقت الذروة أمس الإثنين 33 ألف ميجا وات، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 26 ألفًا و600 ميجاوات وكانت القدرات الكهربائية المتاحة أمس حوالى 45 ألف 150 ميجا وات.

الكهرباء: 33 ألف ميجاوات أقصى حِمل متوقع اليوم الثلاثاء



وأشار الجهاز في بيان له منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء تبلغ 12 ألفًا و 150 ميجاوات موضحًا أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء انه خلال الذروة فى يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 بلغت أقصى الأحمال الكهربية 33000 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء وبفضل الله هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11750 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45150 ميجاوات بما يمثل مردود ايجابى كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج او نقل او توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .

