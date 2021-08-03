بروتوكول لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

شهد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكولات لعدد ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الاولى بالرعاية.

وقال "درة"، إن توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية يهدف إلى رفع المعاناه عن الأسر غير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه والصرف الصحى لضمان حياة كريمة لهم، وهذه من ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وجرى وضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة، وأن الدور المجتمعى مهم جدًا في هذه المرحلة، من أجل دفع عجلة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمام.

ولفت غلى أن شروط البروتوكول تتضمن أن تكون التوصيلات تكون للمنازل فقط وليس لأى أنشطة أخرى وأن لا تزيد مساحة المنزل المستحق عن ١٥٠ مترًا مربعًا، دور واحد أو مساحة ٧٥ مترًا، وألا تزيد عن دورين وان يكون مسقوف بالخشب ولا يكون بالاعمدة الخرسانيه وأن لا تزيد قطر التوصيلة عن واحد بوصة وأن يقدم مع كل طلب بحث اجتماعى وعقد المنزل مختوم بختم الجمعية ويحق للشركة إحالة حالات من الأسر التى تستحق التوصيل دون اعتراض من جانب الجمعية بنسبة تقدر بنحو ٢٠٪ من جملة عدد الحالات المتعاقد عليها، وأن تقوم الجمعية بتفويض شخص أو أكثر للتعامل مع فريق العمل من الشركة حيث يقوم فريق العمل بالشركة بمعاينه كل الحالات التي ترسلها الجمعية أو تأتي عن طريق لقاء خدمة المواطنين الذى يتم عقده أسبوعيًا.

ونوه بأن عدد الحالات التي تم توصيل مياه الشرب إليها العام الماضى عن طريق منظمات المجتمع المدني وصل لأكثر من ٧٤٤٩ حالة.