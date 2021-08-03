«الشباب والرياضة» بالشرقية تُنظم ندوة عن ظاهرة الانتحار وموقف الإسلام منها

أشار وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تنظم مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ندوة بعنوان “ ظاهرة الإنتحار وموقف الإسلام منها ”،اليوم الثلاثاء ، عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي للوزارة علي الفيس بوك، كذلك صفحة المديرية.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الشيخ أحمد عبد القادر مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية تحدث عن تعريف الانتحار وهو قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه وأسبابه التي قد تكون اقتصادية أو نفسية أو ضعف الوازع الديني عند الشخص المنتحر وموقف الإسلام من هذه الظاهرة وطرق القضاء عليها .

كان الدكتور ممدوح غراب المحافظ أشاد بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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