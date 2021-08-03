الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريقين منفصلين دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة اللواء حسام المصرى من السيطرة على حريق بمخبز ومنزل مجاور له دائرة قسم أول، دون حدوث خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد نشوب حريق بمخبز دائرة قسم أول سوهاج، فانتقل على الفور مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ لمعرفة أسباب الحريق وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من وجود أى شبهة جنائية من عدمه.

وتبين لرجال المباحث أن الحريق نشب بمخبز ومعجنات ملك (و . ع 36 عاما)، وامتد لمنزل مجاور ملك (ص . م 77 عاما) بالمعاش، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، ونتج عن ذلك احتراق المخبز والمنقولات المنزلية، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج أيضا على حريق نشب بسيارة نقل بجراج جهاز مدينة سوهاج الجديدة، دائرة قسم سوهاج الجديدة، دون أي إصابات بشرية.

وبحسب بيان أمنى اليوم تعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بنشوب حريق بسيارة نقل بجراج جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وبسؤال المدعو (ناصر. ف. ع - ٥٣ سنه - مسؤول إدارة الحركة بالجهاز - ويقيم دائرة مركز جهينة)، قرر بمضمون ما تقدم ورجح حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية للسيارة وأضاف باحتراق كابينة السيارة، ونفى الشبهة الجنائية، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

كا تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران وتمكنت من إخمادها فعليًا قبل امتداد الحريق، دون أي إصابات بشرية وتواصل اداره البحث الجنائى لمعرفة أسباب الحريق وإرسال التحريات اللازمة للنيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعتين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.