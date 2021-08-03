الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تُخطط لتصنيع معالج الهاتف الذكي الخاص بها

جوجل
جوجل

أعلنت شركة "جوجل" أنها ستبني معالج الهاتف الذكي الخاص بها.
وبحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، يسمى المعالج الجديد "Google Tensor"، والذي سيعمل على تشغيل هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro الجديدة هذا الخريف.
وتعد تلك الخطوة مثالا آخر على إقدام شركات التكنولوجيا العملاقة بصناعة المعالجات الخاصة بها بدلاً من الاعتماد على صانع شرائح تقليدي مثل "كوالكوم" أو "إنتل".
وقال رئيس وحدة الأجهزة في “جوجل”، ريك أوسترلوه - في تصريحات -:"أعتقد أن الرقائق الجديدة والمصممة لزيادة مزايا البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في الحصول على مستخدمين جدد".

وفي سياق آخر، أتاحت "جوجل" بصمة رقمية للمباني في 50 دولة إفريقية.
وقالت "جوجل" في منشور على المدونة الخاصة بها اليوم الخميس، إن "Google's Open Buildings" تعد مجموعة بيانات جديدة مفتوحة الوصول تحتوي على مواقع وهندسة المباني في معظم أنحاء إفريقيا.
وأشارت إلى أن الأداة أدت إلى ظهور الملايين من المباني غير المرئية سابقًا في مجموعة البيانات الخاصة بـ"جوجل"، وتسهم بيانات البناء المحسّنة في تحسين فهم المكان الذي يعيش فيه الأشخاص والمجتمعات، وتوفر معلومات قابلة للتنفيذ للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تتطلع إلى تقديم خدمات من الصرف الصحي إلى التعليم والتطعيم.
وتستخدم "Open Buildings" الذكاء الاصطناعي لتوفير بصمة رقمية للمباني، يتضمن ذلك إنتاج مضلعات بمخططات لا تقل عن 500 مليون مبنى عبر القارة الأفريقية، وتشمل مجموعة البيانات الكاملة 50 دولة.
توفر البيانات الموقع الدقيق والمخطط التفصيلي المضلع لكل مبنى، وحجمه، إلا أن جوجل استبعدت المناطق الحساسة مثل مناطق الصراع لحماية السكان المعرضين للخطر.
وفي وقت سابق، أعلنت "جوجل" عن منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لمساعدة اليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) - وكذلك الشركاء على الأرض - على توسيع نطاق الاستجابة ضد فيروس كورونا في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وباكستان.
وذكرت جوجل في منشور لها اليوم الخميس، أن هذا الدعم الضروري المنقذ للحياة سيتم توفيره للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

كاليفورنيا جوجل الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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