الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة إعادة تدوير الزجاج فى بيت السنارى الأثرى

بيت السناري
بيت السناري

تنظلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ أولي فعاليات ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "إعادة تدوير الزجاج"، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

 

تركز الورشة على التعريف بفن إعادة التدوير، وكيفية معالجة العبوات الزجاجية القديمة وتحويلها إلى منتجات جديدة يُستفاد منها، وكذلك تعليم الأطفال، الأفكار والخطوات اللازمة لصناعة أعمال فنية من هذه العبوات عن طريق استخدام فرش الرسم والتلوين وغيرها.

  

تقدم الورشة أسماء عبد العليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما أنها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الابداعية.

 

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال كيفية التخلص من العبوات الزجاجية عن طريق إعادة تدويرها، وكذلك زرع قيم الجمال والمهارات الفنية في الأطفال، لتنشئة جيل قادر على الحفاظ على البيئة بشكل سليم.  


تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.

 

وبيت السناري هو بيت أثري بالسيدة زينب، تابع لمكتبة الإسكندرية، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية. يمثل منزل السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر. يتسم المنزل بأهمية تاريخية خاصة حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

 

أدركت مكتبة الاسكندرية مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، ولذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزاً ثقافياً كبيراً وبيتاً للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة. وحرصت على أن يكون البيت امتدادًا لها داخل القاهرة انطلاقًا من دورها في نشر الثقافة والوعي بين الجماهير، فالبيت يقدم أنشطته للأطفال في برنامج شهري يتعامل فيه مع المدارس المجاورة في القاهرة ومع الأطفال عمومًا بهدف تنمية قدراتهم واكسابهم مهارات مختلفة، وكذا يقدم البيت خدماته للشباب حيث يهدف إلى تعليم الشباب حرف جديدة لمساعدتهم على مجابهة تحديات سوق العمل وتنميتهم تنمية ذاتية وصقل مهاراتهم الفنية في الفنون المختلفة والموسيقى، أما المرأة فلها نصيب كبير في بيت السناري حيث يقام لها العديد من الفعاليات حيث أن المرأة من أنشط الفئات التي تقبل على أنشطة بيت السناري فهي مرآة المجتمع وهي التي تجذب باقي أفراد الأسرة كالشباب والأطفال وحتى الآباء، وبالإضافة إلى ذلك تقام العديد من الحفلات الشهرية والندوات التثقيفية والمعارض الفنية والمؤتمرات الدولية والصالونات الثقافية وعلى رأسها الصالون الثقافي العربي، فبيت السناري نموذجًا مصغرًا من مكتبة الإسكندرية بكل فعالياتها وأنشطتها. 

إعادة تدوير الزجاج بيت السناري الأثري حي السيدة زينب تعليم الاطفال العبوات الزجاجية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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