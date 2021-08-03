من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل «توسكاني الدجاج»

يحتار الكثيرون كل يوم، في تحضير وجبة الغذاء، ومع رغبة الكثيرون فى تناول وجبات الدجاج الشهية، يمكنك عمل "الدجاج" بطريقة مختلفة اليوم من المطبخ الإيطالي، فنقدم لكم طريقة عمل "توسكاني الدجاج"، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير

4 صدور دجاجة مخلية من العظم

2 كوب مشروم بيبي

2 كوب طماطم شيري انصاف

2 بصل شرائح

5 فصوص ثوم شرائح

نصف كوب مرقة دجاج

ربع كوب زيتون

2 معلقة كبيرة زبدة

كوب دقيق

معلقة كبيرة نشا

معلقة كبيرة روزماري

معلقة صغيرة زعتر

معلقة صغيرة ثوم بودر

معلقة صغيرة بصل بودر

فلفل اسود

ملح

طريقة التحضير

نبدأ باحضار صدور الدجاج مخلية من العظم ثم نقطعها إلى شرائح طولية، ثم نغسلها جيدا، ونضعها في مصفى ونتركها تصفى جيدا.

نضع جميع البهارات مع بعض.

وناخذ منها ملعقة من البهارات ونتبل بها قطع الدجاج .

نحضر إناء طهي ونضع به الزيت والزبدة ليسخنوا جيدا.

ونضع قطع الدجاج كي تغلف بخليط الدقيق جيدا .

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج مع التقليب من حين لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي.

نرفعها بعد ذلك ونضع البصل ونقلبه إلى أن يذبل ثم نضع الثوم حتى تظهر رائحته، ثم نضيف المشروم الشرائح ونقلبه حتى يذبل نقوم بتهدئة النار.

نضيف الروزماري والزعتر وباقي البهارات والمرقة ونتركها على النار تقريبا ربع ساعة أو أكثر حتى تنضج قطع الدجاج.

نأخذ أنصاف الطماطم “الشيري”، ونضعها فوق خليط الدجاج ونتركها تقريبا 3 دقائق دون أن نقلبها في ذلك الخليط ويقدم على سفرتك.

مكونات الدجاج المفيدة:

"الدجاج" غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج تحتوي على التالي

السعرات الحرارية: 122

البروتين: 24 جرام

الدهون: 3 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)

السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي

الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية

الزنك: 7٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

النحاس: 4٪ من القيمة اليومية

مصدر للبروتين

يعد الدجاج مصدرا هاما البروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.

مصدر الفيتامينات

ويعد الدجاج غني أيضًا بالفيتامينات، مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.