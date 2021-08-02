«إسكان التنسيقية» تعرض تقريرًا عن إزالة العشوائيات وبناء المدن الذكية

أعدّت لجنة الإسكان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا بعنوان " القضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية وتوفير سكن للجميع"، وعرض التقرير انجازات الدولة المصرية فى قطاع الإسكان خلال 7 سنوات.

أكد التقرير أنه الدولة حققت إنجازات ضخمة خلال السبع سنوات الماضية في مجالات شتى، على رأسها مجال الإسكان الذي تم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة والقومية فيه حولت الصحراء القاحلة إلى مدن عالمية تنبض بالحياة في وقت قياسي جعلها أشبه بالمعجزات، بما انعكس على حياة المواطنين جميعا، وساهم في خفض معدلات الفقر لدينا منذ قرابة ٢٠ عام ليسجل -٢٩,٧٪ ولأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم، ويغير واقعهم للأفضل.

إسكان التنسيقية

أشار التقرير إلى أن الدولة نفذت خلال السبع سنوات الماضية خطة للنهوض بقطاع الإسكان على كافة المستويات، فتم وضع خطة للقضاء على العشوائيات والمناطق الغير أمنة والبالغ عددها ٣٥٧ منطقة وتنفيذ عدة مشروعات سكنية ضخمة ونقل الأهالي إليها كما في مدينة الأسمرات وبشائر الخير، وروضة السيدة، ومشروع معا وأرض الخيالة، والمحروسة.

وتابع «كما نجحت الدولة في إنهاء مشروعات بتكلفة ٣٠ مليار جنيه لحماية أمنها المائي، ونفذت مشروعات ضخمة في مجال تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، كان من نتائجها تخطي نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمدن 96 %، وفى المناطق الريفية وصلت إلى 40 % بدلا من 12% في 2014، ناهيك عن إنشاء وتطوير ما يقرب من ٩٠ محطة تحلية مياه، و 279 مشروعاً لمياه الشرب، وتنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات».

إسكان التنسيقية

أضاف أنه تم وضع حدا للتكدس والضغط على المرافق بالمدن، فانطلقت لتنفيذ مشروعات لمدن عملاقة ذكية خارج حيز الوادي الضيق على أحدث الطرز العالمية كما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، مشيرة أن هناك اهتمام من الدولة بتوفير الوحدات السكنية لكافة الفئات فنفذت مشروعات سكنية ضخمة لجميع الطبقات الاجتماعية بدءا من محدودي الدخل مرورا بمتوسط الدخل وصولا إلى أصحاب الدخول المرتفعة، من بينها مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع جنة، إضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وإطلاق مبادرة التمويل العقاري.