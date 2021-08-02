الإثنين 02 أغسطس 2021
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سياسي

وكيل «تضامن النواب» يحفّز البعثة البارالمبية قبل السفر لأولمبياد طوكيو

وكيل تضامن النواب
وكيل تضامن النواب يتوسط البعثة البارالمبية

زار أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الإثنين، المركز الأوليمبي بالمعادى؛ لتفقد البعثة البارالمبية بصحبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والنائبة هند حازم، أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.

وكشف فتحي، خلال بيان اليوم، أن الزيارة هدفت إلي تذليل العقبات قبل سفر البعثة ورفع الروح المعنوية، في إطار الحرص على تقديم الدعم اللازم لأبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على حصد الميداليات الذهبية في البطولة.

وأوضح عضو النواب أنه تم تقديم الإعلام لعدد من أبطال مصر في الألعاب المختلفة كما تمت متابعة مبارة لكرة الهدف للمكفوفين وسط إشادة من الحضور علي المستوي الطيب والذي ظهر عليه الأبطال.

النائب أحمد فتحي لجنة التضامن مجلس النواب المركز الاوليمبي البعثة البارالمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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