إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن «توك توك» للمحاكمة

أمرت نيابة الخانكة، الإثنين، بإحالة عاطلين تعديا على أمين شرطة بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركن "توك توك" بمنطقة الخصوص إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “وائل .س، عادل .م”، عاطلين، وأقروا بارتكابهم جريمة التعدى على المجنى عليه، وأن المجني عليه تشاجر معهم بسبب ركنهما “توك توك” أمام محل سكنه فتعديا عليه بآلة حادة محاولين الشروع في قتله.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة يتهم شخصين بالتعدى عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.