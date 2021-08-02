توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين برأس غارب ضمن «حياة كريمة»

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين لصالح مبادرة حياة كريمة بمدينة رأس غارب، حيث تم شراء 100 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي لصالح صندوق إسكان محافظة البحر الأحمر لطرحها على المواطنين بمدينة رأس غارب كمسكن اقتصادي.

من جانبه أكد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، أنه في إطار السياسة الصادقة للدولة بالتيسير على المواطنين، واستمرارًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مساحة الوحدة تصل إلي 90 مترًا مربعًا بإجمالي تكلفة 208 آلاف و593 جنيهًا، ويتم دفع مقدم 10 آلاف جنيه وقسط شهري 661 جنيهًا.

وأوضح رئيس المدينة، أنه سيتم فتح باب التقدم للحصول على الوحدات اعتبارًا من تاريخ 3/ 8 /2021 وحتى 19/ 8/ 2021 ويحق للفئات الآتية التقدم للحصول علي تلك الوحدات ( متزوج - أعزب- آنسة- أرملة- مطلقة- ذوي الاحتياجات الخاصة )، مشيرًا إلى ضرورة وجود الضوابط والشروط التالية صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد، محل الإقامة رأس غارب، أو إقامة ١٥ سنة للوافدين، بالنسبة للمطلقات (قسيمة طلاق مر عليها عامان)، بالنسبة للأرملة ( شهادة وفاة الزوج- قسيمة الزواج )، بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (شهادة التأهيل)، شهادات دراسية (ابتدائي، إعدادي- ثانوي) لغير المواليد، خطاب جهة العمل للموظف، برنت تأميني لغير العاملين بالقطاع العام أو الحكومي، بالنسبة للأعزب (لا تقل السن عن ٢٥ سنة)، بالنسبة للآنسة (لا يقل السن عن ٣٥ سنة).

نقل وتسكين أصحاب المنازل داهمة الخطورة برأس غارب

في سياقٍ متصل أكد رئيس مدينة رأس غارب، أنه يجري حاليًا نقل بعض الأسر لمساكن بديلة من المنازل داهمة الخطورة بالمدينة، وتسليمهم الوحدات السكنية جاهزة.