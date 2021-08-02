«تجنب الزحام وتطهير اليدين بشكل دائم».. نصائح للمواطنين قبل النزول للأوكازيون الصيفي

قدم دكتور سباعي ضياء أخصائي أمراض الجهاز التنفسي عدد من النصائح التي يجب اتباعها خلال التسوق أثناء فترة الأوكازيون الصيفي.

حذّر ضياء من التسوق داخل المحلات التجارية المزدحمة والصغيرة حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة.

أكد أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

طالب المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا أو التواصل على الخط الساخن برقم 105، مؤكدًا أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا.

نصح المواطنين بالابتعاد عن السلوكيات التي قد تضر بالإنجازات التي تحققت على صعيد تطويق انتشار الفيروس وانخفاض حالات الإصابة به خلال المرحلة الماضية.

شدد على ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خلال التسوق.

نصح بضرورة تجنب لمس الأسطح تجنبا لمنع انتشار العدوى.

نصح بالتسوق عبر الإنترنت وتفادي الخروج.

أكد ضرورة أخذ المصل المضاد للفيروس

اتباع الإجراءات الاحترازية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

تفادي التنقل بين المحلات وبالتالي ستنقص فرصة إصابتك بالعدوى.

شدد على التطهير المستمر لليدين بالكحول وعدم التخلي عن الكمامة.

وأوضح ضياء أنه بسبب تهاون شريحة من أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، وكسر القواعد من خلال الزيارات العائلية، وعقد مناسبات اجتماعية كان لها الدور الأبرز في ارتفاع عدد الإصابات في الموجة الأولى والثانية، وبالتالي زيادة في عدد الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة، الأمر الذي أثر وانعكس بكل تأكيد على ارتفاع عدد الوفيات.

وأكد أن التشديد على الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة ضروري للغاية نظرا لظهور سلالات متحورة لفيروس كورونا لم تشهدها الموجة الأولى.