الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 1443.. والإجازات المتبقية في عام 2021

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية 1443

 موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 1443 من أكثر الكلمات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في 23 يوليو الماضي لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد الإجازة وعدد أيام الإجازات الرسمية في سنة 2021.

موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 1443

يحصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر أغسطس الجاري على إجازة رسمية مدفوعة الأجر واحدة هى إجازة الاحتفال برأس السنة الهجرية حيث يتم استطلاع هلال رؤية شهر محرم مساء يوم الأحد الموافق 8 أغسطس على أن تكون غرة شهر محرم يوم 9 أغسطس وذلك وفقا للنتيجة الفلكية لمركز البحوث الفلكية المبدئية حيث يتم الإعلان الرسمي عن استطلاع الهلال عقب تقارير الرصد التي تعدها كافة المراصد الشرعية للهلال التابعة لدار الإفتاء المصرية ونظرا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يتم خلاله ترحيل الإجازات الرسمية ما عدا الأعياد الدينية إلى نهاية الأسبوع سيحصل الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة يوم الخميس 12 أغسطس.

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

لم يعد متبقي في العام الحالي 2021 سواء 3 أيام فقط في القائمة الكاملة للإجازات الرسمية التي يحصل فيها كافة موظفي الدولة على إجازات رسمية مدفوعة الأجر هم:-

  • يوم 9 أغسطس وذلك في ذكرى الاحتفال ببدء التقويم الهجري حيث يحصلون عليها يوم 12 أغسطس بسبب ترحيل الإجازات
  • يوم 6 أكتوبر وذلك في ذكرى انتصارات القوات المسلحة بنصر أكتوبر ويحصل فيها الموظفين على إجازة يوم 7 أكتوبر بسبب ترحيل الإجازات
  • يوم 18 أكتوبر المقبل وذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويحصل فيها الموظفين على إجازة يوم 21 أكتوبر بسبب ترحيل الإجازات وتعد آخر أيام الإجازات الرسمية خلال عام 2021

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أسباب بدء التقويم الهجري 

موعد إجازة عيد رأس السنة الهجرية 1443 وأسباب بدء التقويم الهجري من أكثر الكلمات البحثية التي حظيت على نسب مشاهدة حيث بدأ التقويم الهجري عقب هجرة الرسول من مكة إلى يثرب " المدينة المنورة " حاليا.

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