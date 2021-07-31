منح إجازة يومين مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين المطعمين بالتشيك

وافقت الحكومة التشيكية على إجراء يقضي بمنح يومين إضافيين من الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين الذين يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19، سعيا تعزيز معدل التطعيم في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة.

وذكر رئيس الوزراء أندريه بابيس أنه يحق لموظفي سلطات ومؤسسات الدولة الذين تم تطعيمهم بدءا من الأول من يناير 2021 الحصول على يومين إضافيين من الإجازات المدفوعة الأخر الخاصة بالتطعيم.

وأضاف بابيس أن بعض الحوافز المقدمة للموظفين في القطاع الخاص كانت دافعا رئيسيا وراء هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة. ودعا أرباب العمل الآخرين في القطاع الخاص، وكذلك حكومات الأقاليم، إلى أن يحذو نفس الحذو للمساعدة في تعزيز عملية التطعيم.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى أنه حتى يوم الخميس، أعطت البلاد 10.25 مليون جرعة من اللقاح، وتم تطعيم 4.78 مليون شخص بشكل كامل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.