حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

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نفت مصادر حكومية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الحكومة إجازة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور قرار حكومي بشأن منح يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص بمناسبة «الثورة»، وهو ما نفته تمامًا المصادر الحكومية.

وقالت المصادر، إن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف جهاته، والقطاع الخاص صدر لهم بالفعل قرار الإجازة بشأن ثورة 23 يوليو، وحصلوا عليها خلال الأيام الماضية مضافة على إجازة عيد الأضحي.

وأوضح المصدر أن قرار إجازة يوم ذكرى ثورة 23 يوليو أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدمجًا بقرار منح إجازة عيد الأضحى المُبارك 2021، والتي كانت خلال الفترة من السبت 17 يوليو 2021، حتى 24 يوليو 2021.

وأضاف المصدر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر أيضًا قرارًا وزاريًا بشأن موعد إجازة ثورة 23 يوليو، وهو القرار الذي جاء مدموجًا بقرار إجازة عيد الأضحى المُبارك 2021، وذلك خلال الفترة من الأحد 18 يوليو، حتى الخميس 22 يوليو 2021.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن موعد إجازتي عيد الأضحى المُبارك، وذكرى ثورة 23 يوليو، للموظفين في الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة من الإثنين 19 يوليو حتى السبت 24 يوليو، قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بإعطاء يومي السبت 17 يوليو والأحد 18 يوليو كإجازة رسمية أيضًا، ليتم تعديل الإجازة في القطاعين الحكومي والخاص على النحو السابق ذكره في السطور الماضية.