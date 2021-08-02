الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل البحرينى يدعو «التعاون الخليجى» للعمل على تحقيق أهداف «بيان العلا»

العاهل البحرينى
العاهل البحرينى

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيه في كافة المجالات، مؤكدا أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف "بيان العلا".

وخلال استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، أعرب عن تقديره "للعطاء المتواصل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية في مختلف مجالات المسيرة الوطنية، وبما تحققه من إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأشار إلى "ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس والأواصر التاريخية للود والتآخي بين مواطنيه".

وأكد "أهمية العمل بين دول المجلس وصولا لأهداف "بيان العلا" للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة".

وشدد على "أهمية اتسام الخطاب الإعلامي عبر مختلف الوسائل بما فيه منصات التواصل الاجتماعي بما يمثل القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة وترسيخ الثقة والاحترام بين المواطنين، والابتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف".

وأشار إلى "الثوابت الجامعة للعمل المشترك بين دول المجلس في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وتجمع وتعزز التعاون ووحدة الدول في البناء نحو مستقبل واعد لجميع مواطني دول المجلس".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

واشنطن تدين الهجوم على السفينة ميرسر ستريت فى بحر العرب

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

أول صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيها

عمر كمال ينفى هجومه على محمد رمضان بسبب «نمبر وان»

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي